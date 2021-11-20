Оправдание Риттенхауса: убийство или самозащита

Оправдательный приговор Кайлу Риттенхаусу, застрелившему двух человек во время прошлогодних беспорядков, вызвал неоднозначную, но бурную реакцию американской общественности.

У здания суда собрались десятки противников оправдательного приговора, среди них — родственники и знакомые погибших.

"Мы не просим милостыни, мы требуем снять сапог с нашей шеи. Мы требуем равноправия, и в суде в том числе. Мы требуем равных условий, но сейчас мы будто карабкаемся на холм, наши руки связаны, на нашей шее колено, к нашему виску — и к вискам наших детей — приставлены стволы".

"Когда ваш образ действий — это расизм, и это пронизывает всю систему, от судей до полиции, то вот так и выходит. Мы почему-то думали, что если там есть 12 заседателей, они сделают верный вывод. Но это заняло всего один день. Так что непонятно, кто на самом деле там был и о чём они думали".

Другие уверены, что присяжные защитили право на самооборону: именно так суд квалифицировал действия Риттенхауса.

"Когда правительство устраняется от обеспечения общественной безопасности и позволяет бандам править бал, то отрадно думать, что хотя бы когда граждане сами защищают себя, то судебная система страны признаёт право на самозащиту и поддерживает их".

Кайл Риттенхаусу грозило пожизненное заключение: в августе прошлого года во время беспорядков в Кеноше он застрелил двух человек и ранил ещё одного. Все они были белыми.