Black Lives Matter против ополченцев

Большая часть предвыборной кампании в США — это долгое, жаркое лето протестов. Полицейское насилие и последующие смерти темнокожих стали причиной многодневных демонстраций, которые иногда перерастали в беспорядки.

Мы отправились в Кеношу, штат Висконсин, чтобы своими глазами взглянуть на противостояние участников движения Black Lives Matter и групп ополченцев, уверяющих, что защищают город от беспорядков.

Спросите людей, открыто разгуливающих с оружием на многочисленных протестах в США — темнокожих, белых, левых, правых — кто вы, и они ответят: они здесь только для того, чтобы "помочь".

Но все эти люди не имеют никакого отношения к правоохранительным органам — они делают этот год выборов еще более напряженным.

Когда мирные протесты здесь, в Кеноше, штат Висконсин, переросли в беспорядки, протестующие из Black Lives Matter обвинили внешних экстремистов в том, что они используют их движение для провокации квартала, населенного преимущественно темнокожими.

Но кампания Трампа прямо обвиняет Black Lives Matter в насилии, призывая к правопорядку. "Рабочие места против толпы" — говорят они и запускают рекламу в Висконсине в надежде отпугнуть избирателей от Джо Байдена.

Поддержка Black Lives Matter упала со времен летнего пика. Профессор политологии Пару Шах говорит, что стратегия Трампа сработала на его избирателей. Но сейчас на арену вышли ополченцы...

Такие как Кайл Риттенхаус, которого обвиняют в убийстве двух протестующих в Кеноше. Подросток сказал, что приехал из другого штата, чтобы защитить собственность.

В Мичигане 13 членов ополчения обвиняются в заговоре с целью штурма здания Капитолия и убийства губернатора. Но ополченцы, называемые "Хранителями присяги", уже объявили, что будут патрулировать избирательные участки в день выборов, как всегда, вооруженные.