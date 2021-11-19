Суд присяжных в США признал невиновным подростка, застрелившего двух человек во время беспорядков в городе Кеноша в августе прошлого года. Кайлу Риттенхаусу, которому на момент происшествия было 17 лет, грозило пожизненное заключение, но он был оправдан по всем пунктам.

Инцидент произошел на фоне протестов, разразившихся в городе после того, как белый полицейский во время задержания выстрелил в темнокожего Джейкоба Блейка семь раз.

Кайл Риттенхаус утверждал, что прибыл в Кеношу, чтобы защитить горожан от мародеров. С собой у него была полуавтоматическая винтовка AR-15, из которой он открыл огонь по напавшим на него участникам погромов. По словам юноши, в целях самообороны. Все участники конфликта были белыми.

Дело приобрело важное значение для американских дебатов о праве на ношение оружия и расовом неравенстве.