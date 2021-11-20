"Разгул насилия": в Европе и за её пределами вспыхнули антиковидные протесты

В Вене проходит масштабная акция протеста против ужесточения антиковидных мер.

Накануне австрийское правительство объявило о введении с понедельника всеобщего локдауна и обязательной вакцинации с февраля следующего года. В стране один из самых низких уровней вакцинации населения в Западной Европе на фоне роста случаев заражения COVID-19.

Как ожидается, в демонстрации примут участие от 10 до 15 тысяч человек. Полиция анонсировала проверки соблюдения участниками акции ношения защитных масок.

Минувшей ночью в Роттердаме подобная акция привела к беспорядкам и стычкам протестуюших с полицией. Несколько десятков человек были арестованы и по меньшей мере 7 получили ранения.

На прошлой неделе Нидерланды первыми в Западной Европе ввели частичный локдаун, ограничивающий работу ресторанов и баров. К тому же теперь отрицательный тест на коронавирус не будет считаться поводом для выдачи санитарного пропуска.

Мэр Роттердама был шокирован вспыхнувшими беспорядками.

Разгул насилия. У меня нет других слов Ахмед Абуталеб мэр Роттердама

В связи с продолжающимися акциями протеста в Гваделупе, французское правительство ввело на своей заморской территории комендантский час.

На такой шаг власти пошли из-за неутихающих социальных волнений и участившихся актов вандализма.

Жители Гваделупы вышли на улицы пять дней назад после объявления об обязательной вакцинации медицинского персонала и пожарных. Демонстранты поджигали автомобили и возводили горящие баррикады на улицах, в то время как врачи и пожарные в знак протеста покинули свои рабочие места.