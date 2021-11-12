Хорваты протестуют против санитарных паспортов

Тысячи хорватов вот уже четвертый день подряд протестуют против введения обязательных ковид сертификатов для сотрудников государственного сектора. Ранее соответствующий документ требовали иметь на руках только от работников в сферах здравоохранения и социальных услуг.

Самая многочисленная акция состоялась в Загребе. Манифестанты подошли к зданию парламента с плакатами "Свобода выбора", "Невакцинированных нельзя лишать работы".

"Я не буду носить маску и делать прививку, даже если когда-нибудь мне предстоит жить одной на этой планете", - написала в соцсетях одна из организаторов протестного шествия.

Между тем эпидемическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. За сутки здесь было выявлено почти шесть с половиной тысяч инфицированных коронавирусом. В минувшую среду число зараженных превысило семь тысяч.

По данным информационного агентства AFP, в Хорватии с населением в четыре миллиона двести тысяч человек, полный курс вакцинации прошли около 45% взрослого населения.

В странах Евросоюза более низкий уровень вакцинации отмечен лишь в Болгарии и Румынии.