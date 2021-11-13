Нидерланды уходят в частичный локдаун

Объявление о введении частичного локдауна было встречено протестами в Гааге.

Нидерланды стали первой страной в Западной Европе за несколько месяцев, прибегнувшей к ужесточению санитарных мер в связи с ростом случаев заражения COVID-19.

За сутки было выявлено более 16 тысяч новых инфицированных. Около 85% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы.

Ограничения вводятся на три недели, и.о. премьер-министр страны Марк Рютте назвал их неизбежными.

Мы неизбежно вернемся к мерам, которые нам знакомы по предыдущим этапам, которые влияют на всех нас, независимо от того, вакцинированы вы или нет. Как мы думаем, нам понадобится на это три недели. Нам нужны эти три недели, чтобы сделать возможными ряд правовых мер, которые мы хотим использовать, чтобы отложить распространение вируса на последующий период Марк Рютте и.о. премьер-министра Нидерландов

С субботы бары, рестораны и супермаркеты будут закрываться в 20 часов, магазины с товарами не первой необходимости — в 18 часов.

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, публичные мероприятия - отменены. Власти страны рекомендуют гражданам по возможности работать из дома. При этом школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.