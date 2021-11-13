Нидерланды уходят в частичный локдаун

Нидерланды уходят в частичный локдаунКомментарии
Объявление о введении частичного локдауна было встречено протестами в Гааге.
Нидерланды стали первой страной в Западной Европе за несколько месяцев, прибегнувшей к ужесточению санитарных мер в связи с ростом случаев заражения COVID-19.
За сутки было выявлено более 16 тысяч новых инфицированных. Около 85% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы.
Ограничения вводятся на три недели, и.о. премьер-министр страны Марк Рютте назвал их неизбежными.
С субботы бары, рестораны и супермаркеты будут закрываться в 20 часов, магазины с товарами не первой необходимости — в 18 часов.
Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, публичные мероприятия - отменены. Власти страны рекомендуют гражданам по возможности работать из дома. При этом школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.