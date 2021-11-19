Саакашвили доставлен в госпиталь Гори

Михаил Саакашвили доставлен в военный госпиталь города Гори из тюремной больницы Глдани на окраине Тбилиси. Грузинские телеканалы поздно вечером в пятницу показали, как реанимобиль, в котором находится экс-президент, покинул тюрьму в сопровождении автоконвоя МВД и пенитенциарной службы Минюста. Саакашвили сопровождают личный врач Николоз Кипшидзе, медики тюремной больницы и мать Гиули Аласания.

Ранее с предложением о переводе в военный госпиталь к экс-президенту Грузии обратился министр юстиции Рати Брегадзе. "В интересах жизни и здоровья человека, а также для исполнения решения Европейского суда по правам человека(...), мы предлагаем перевести его в военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили. Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально гарантированы государством", - заявил он.

Саакашвили ответил, что не против перевода из тюремной больницы и готов прекратить голодовку сразу после трансфера, сообщили в пятницу оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе и адвокат Ника Гварамия, которые встретились с Михаилом Саакашвили. Решение Минюста приветствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В четверг во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме. Созванный затем консилиум врачей выявил у экс-президента, который полтора месяца назад объявил в тюрьме голодовку, поражение мозга. Уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария потребовала скорейшей госпитализации Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику на обследование.

Этого требуют также сотни сторонников Саакашвили и оппозиционные политики, которые в пятницу снова вышли на площадь Республики, хотя глава Минюста призвал их прекратить акции протеста.