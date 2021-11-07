Сутки на госпитализацию Саакашвили

В субботу у стен тюрьмы в Рустави прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили. В манифестации приняли участие несколько сотен человек. На месте дежурили наряды полиции.

По завершении митинга несколько участников разбили палатки и остались ночевать у здания тюрьмы, некоторые объявили голодовку в знак солидарности с экс-главой Грузии.

Местная оппозиция дала властям 24 часа на госпитализацию Михаила Саакашвили. Здоровье бывшего президента ухудшилось в ходе голодовки, которую экс-глава Грузии держит уже более месяца.

Если требование не будет выполнено, оппозиционные силы собираются провести масштабный митинг в Тбилиси на площади Свободы в понедельник вечером.

Минюст страны не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты настаивают на переводе осужденного в частную клинику.

Сторонники экс-президента на протяжении месяца проводят в Рустави акции и митинги в его поддержку.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021, куда политик вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. В последнее время бывший грузинский президент проживал в Украине. У политика есть гражданство этой страны.

20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу политику грозит до пяти лет заключения.

А в 2013 году, когда политик покинул Грузию, против него возбудили сразу 4 уголовных дела, по двум из них Саакашвили приговорили заочно к 9 годам тюрьмы.