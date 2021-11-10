"Мы будем везде, где только сможем"

В Тбилиси 46 человек задержаны на митинге оппозиции. Сторонники экс-президента собрались у здания суда, где в среду состоялись слушания по его делу. При этом минюст Грузии отказался привозить туда самого обвиняемого — опасаясь провокаций, а так же из-за состояния здоровья Саакашвили. Он уже более месяца продолжает голодовку.

Его сторонники требуют перевести его из тюремной больницы в городскую, и обещают перед ней митингов не устраивать.

Ана Цитлидзе, "Национальное движение":

"Каждый день протесты будут проходить в разных местах, везде, где мы сможем, мы будем создавать проблемы и неудобства для правительства. Они должны знать, что пока наши требования не будут выполнены — в первую очередь, пока Саакашвили не переведут в частную клинику, где ему смогут оказать помощь — мы будем везде, перед каждым административным зданием".

Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по делу о разгоне антиправительственного митинга в начале ноября 2007 года. Полиция разогнала митинг с помощью спецсредств, пострадали сотни человек. В стране было объявлено чрезвычайное положение, Саакашвили объявил о своей отставке, но позже был переизбран на пост главы государства.