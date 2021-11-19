Румынский фотограф наглядно объяснил, почему надо сделать прививку от коронавируса

Они задыхаются, умоляют и сожалеют... гласит баннер, размещенный в центре румынской столицы Бухаресте. Его автор - фоторграф Кристиан Мовилэ, который провел 150 часов в реанимационных отделениях ковидных больниц. Своими снимками мастер отчаянно пытается убедить соотечественников сделать прививку от короновируса.

Кристиан Мовилэ, фотограф: "Если людям демонстрировать суровую реальность буден в реанимации, они не смогут об этом забыть, вот так просто удалить уведенное из памяти. И, возможно, через день, два, или неделю вот таких кричащих фотографий и текстовых призывов, многие примут решение".

В Румынии прививку от коронавируса сделали менее 50% граждан. В течение этой недели коронавирус был выявлен у более чем 24 тысяч человек. Сотни пациентов скончались от последствий COVID-19. Врачи пытаются донести до населения одну простую мысль: лучшая защита - это профилактика.

Даниэла Миу, врач: "Вакцины - это замечательно. То, что ученым удалось разработать препарат за год - невероятное достижение. Мы очень признательны мировому сообществу за те усилия, которые оно приложило, чтобы у нас была прививка."

Валериу Георгицэ, координатор кампании по вакцинации: "Пандемия не закончится с этой четвертой волной. К сожалению, вирус останется с нами. Он продолжит циркулировать и множество людей будут заражаться . Зима не за горами, и нет никаких оснований полагать, что эпидемическая ситуация улучшится. Как раз наоборот, она станет ухудшаться. Холодное время года - сезон респираторных заболеваний. А коронавирус, вызывающий CCOVID-19, распространяется воздушно-капельным путем".

Положением дел в Румынии обеспокоены в Брюсселе. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который так же возглавляет рабочую группу ЕС по вакцинам, посетил Румынию и провел переговоры с властями республики. Бретон отметил, что для борьбы с распространением коронавируса у европейцев есть вакцины и "гринпасы".

Тьерри Бретон, еврокомиссар: "Я как еврокомиссар вместе со своей командой работал над тем, что бы у нас появились эти сертификаты. Сейчас санитарные паспорта есть в 27 странах сообщества. Главное, это прекрасно работает. Этот документ оказался очень полезным. Подобные сертификаты уже ввели 75 стран за пределами ЕС. "Гринпас" плюс вакцина - формула успеха для избавления от пандемии".

В настоящее время в Палате депутатов румынского паралменте продолжаются дискуссии по поводу законопроекта об обязательном введении санитарных паспортов.