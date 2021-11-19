Бавария уходит в локдаун

Баварию раскачивает четвертая волна коронавирусной инфекции. На этом фоне Маркус Зедер, премьер-министр самой крупной федеральной земли Германии, объявил о введении с 24 ноября дополнительных ограничительных мер. Кафе и рестораны будут закрываться не позднее 22 часов, а дискотеки и ночные клубы вовсе перестанут работать. Кроме того, отменяются все ярмарки и рождественские рынки. Непривитые баварцы де-факто окажутся на карантине. В регионе будет действовать правило 2П - посещать общественные места смогут только привитые и переболевшие ковидом люди. Без этих мер не обойтись, указывают власти: местные больницы переполнены пациентами с коронавирусом.

Маркус Зедер, премьер-министр Баварии: "Можно с уверенностью сказать, кто страдает больше всех - непривитые люди".

В Баварии с населением в 13 миллионов человек, вакцинированы чуть более 4,5 миллионов граждан. Это один из самых низких показателей в стране. В целом в Германии привиты 68% населения. Число случаев заражения в республике стремительно растет. В пятницу положительный тест на коронавирус получили почти 53 тысячи человека а в четверг свыше 65 тысяч. Новые ограничительные меры будут действовать с 24 ноября до 15 декабря.