Австрия возвращает локдаун

Власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с понедельника 22 ноября. Эти меры коснутся всех жителей страны вне зависимости от их иммунного статуса, несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что привитые граждане смогут избежать ограничений.

"К сожалению, мы не сможем ограничиться среднесрочными мерами, нам необходимо действовать прямо сейчас.Федеральное правительство, а также главы регионов согласны в том, что у нас нет другого выбора, кроме, как ввести ограничительные меры для всех граждан", - заявил в ходе пресс-конференции федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг.

В девятимиллионной Австрии 2 миллиона граждан не привиты от COVID-19. В стране выявляют в среднем по 12 000 новых случаев заражения а в день. На этом фоне канцлер Шалленберг также объявил об обязательной вакцинации населения с февраля 2022 года.