Молдавия купила газ у Польши

В попытке разрешить газовый кризис, который разразился в Молдавии по истечении контракта с "Газпромом", власти республики обратились к Польше.

Кишинёв закупил у местной компании миллион кубометров газа. Капля в море, с точки зрения реальных потребностей, но шаг к диверсификации для страны, которая полностью зависит от российских поставок, считают аналитики.

Помочь вызвался Брюссель. Как сообщила молдавский президент Майя Санду, Еврокомиссия выделит 60 миллионов евро на борьбу с энергокризисом. Деньги пойдут в том числе на закупку газа у альтернативных поставщиков.

В сентябре истек контракт Кишинёва с "Газпромом". Продлить его стороны не смогли из-за разногласий по ценовому вопросу. Требуя уплаты многомиллионной задолженности, российская компания в октябре поставила в Молдавию меньший объём газа и по рыночной цене.

Из-за возникшего газового дефицита перед отопительным сезоном власти страны объявили режим ЧП. Переговоры с "Газпромом" продолжаются.