Ковид: новые правила и ограничения

В Бельгии ужесточают ограничения в связи с резким ростом числа заболевших ковидом, отмеченным за последнюю неделю, несмотря на то, что 76% жителей страны вакцинированы. В общественных местах теперь необходимо будет носить маску даже детям старше десяти лет, а все, у кого есть возможность, должны будут работать из дома четыре дня из пяти – по меньшей мере до 12 декабря.

– Многие расстроены и раздосадованы, и я их прекрасно понимаю, – заявил в связи с этим Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии. – Мы все надеялись, что осенью станет легче, а зимой коронавируса уже не будет. Понимаю, что многие устали, особенно медицинские работники, которых снова захлестнула пандемия.

В Швеции власти впервые объявили о введении ковид-паспортов, которые начиная с 1 декабря потребуется предъявлять для посещения мероприятий с участием более 100 человек и проходящих в закрытых помещениях.

– В Европе вновь отмечено распространение болезни, и многим странам пришлось вводить новые ограничения, – отметила Лена Халленгрен, министр здравоохранения Швеции. – В Швеции подобного роста пока не наблюдается, но мы не изолированы от внешнего мира и должны быть готовы к тому, что это затронет и нас.

Значительный рост числа заболеваний фиксируется в последние дни и в Чехии. Во вторник здесь было выявлено почти 22,5 тысячи новых случаев, это максимальное значение с начала пандемии. В связи с этим в стране вводятся новый ограничения для тех, кто не вакцинировался и не переболел ковидом. Власти мотивируют это тем, что принятых ранее мер оказалось недостаточно для предотвращения распространения инфекции.