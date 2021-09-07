«Колбасная война» между Великобританией и ЕС продолжается

Великобритания снова отложила проверки некоторых товаров, ввозимых из неё в Северную Ирландию. Такой таможенный досмотр должен быть введён после «брексита» с целью защиты внутренних рынков двух сторон. Чтобы предотвратить при этом восстановление границы по острову Ирландия, они также подписали так называемый "североирландский протокол". За пересмотр этого документа высказался британский министр, отвечавший за переговоры о выходе из Евросоюза Дэвид Фрост. Однако Брюссель через Твиттер напомнил Лондону о необходимости выполнять все положения сделки о «брексите». Еврокомиссия заявила в Твиттере:

«Протокол является неотъемлемой частью Соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Стороны договорились о решении проблем, созданных «брекситом» для острова Ирландия. Обе они юридически обязаны выполнять свои обязательства по этому Соглашению».

Этот спор продолжается с момента окончательного выхода Великобритании из Евросоюза в начале 2020 года. Его прозвали «колбасная война» из-за того, что ЕС настаивает на проверке охлажденного мяса, поставляемого в Северную Ирландию, надеясь, что такой экспорт могут увеличить его производители. А Великобритания утверждает, что такой досмотр фактически создает границу в Ирландском море. Это могло бы ослабить связи Великобритании с Северной Ирландией и усилить влияние на Белфаст Дублина.