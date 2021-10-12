Россия: коронавирус не отступает на фоне низкой вакцинации населения

В России рост случаев инфицирования коронавирусом не прекращается вот уже четыре недели. Тенденция к дальнейшему увеличению сохраняется во всех федеральных округах, говорят в Роспотребнадзоре. Во вторник в стране зафиксирован новый максимум смертности от COVID-19 за сутки — 973 человека. На плечи медиков ложится большая нагрузка.

Вячеслав Коробка, главный врач Ростовской областной клинической больницы: "Мы благодарны за такое отношение врачей, по-настоящему человеческое. Им жалко людей, у них есть эмоции. Они же - не просто так, статисты в скафандрах".

Система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин, премьер-министр России: "Увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции легких. Но по-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких это вакцинация".

Именно низким уровнем вакцинации власти объясняют высокую смертность от COVID-19. В стране привиты 43 миллиона человек - примерно треть. Для достижения коллективного иммунитета должны быть вакцинированы не менее 80% населения.