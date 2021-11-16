Украина: новый максимум смертей от COVID-19 и проблемы крематориев

На Украине зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии. За сутки от заболевания скончались 838 человек. Это второй по величине антирекорд по смертности в мире после России.

В связи с увеличением захоронений один из трех крематориев в стране - Киевский - был вынужден увеличить мощности, в последние недели он работает дольше обычного, а иногда и до полуночи.

Если летом количество процессий была примерно в среднем 60 в день, то на сегодняшний день — это 100-120, в два раза больше увеличилось Андрей Ященко главный инженер Киевского крематория

Кремация жертв коронавируса проходит иначе - церемонии с закрытыми гробами разрешены только на улице и только в определенное время.

При этом родственники умерших жалуются на очереди на оформление похорон.

Ситуация на Украине усложняется нежеланием людей вакцинироваться. Привитых в стране меньше четверти населения. Накануне власти объявили о выплате прошедшим полный курс вакцинации в одну тысячу гривен.