COVID-19 в России: новый антирекорд по числу смертей

В России, на фоне всплеска коронавирусной инфекции, ежедневное количество смертей от COVID-19 достигло очередного максимума. За сутки от от тяжелого заболевания скончались 1123 пациента. Больше всего умерших в Москве - 91, и в Санкт- Петербурге - 74. В стране выявлено более 36,5 тысяч инфицированных. В стационарном лечении нуждаются тысячи людей.

Руслан Дмитришен, глава временного инфекционного госпиталя: "Средний возраст пациентов, поступающих к нам на лечение, 44-45 лет. Они болеют достаточно агрессивно, с выраженной отдышкой".

У непривитых людей болезнь протекает тяжело, отмечают врачи, и рекомендуют вакцинироваться. На данный момент в России полностью привиты более 49 миллионов взрослых. Главная мотивация - забота о себе и близких.

Пытаясь остановить распространение коронавируса, российские власти объявили нерабочими одиннадцать дней - с 30 октября по 7 ноября и разрешили регионам варьировать эти сроки в зависимости от эпидемической ситуации. Во время ковидных каникул россиян призывают сделать привку от коронавируса.

С 28 октября в локдаун уйдет Москва. В городе будут работать только предприятия, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, но центры вакцинации и экспресс тестирования продолжат принимать жителей столицы.