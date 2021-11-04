Украина обновила антирекорд заболеваемости COVID-19

Украина обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом. Там за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев заражения. Скончались 699 человек.

Тяжёлые последствия COVID-волны власти объясняют низким охватом вакцинации. Украинцам доступны три препарата - AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac. В отношении непривитых действуют ограничения. Но на сегодня иммунизированы лишь 20% населения.

В больницах сетуют на нехватку койко-мест и медицинского кислорода.

Наталья Этнис, старшая медсестра Киевской городской больницы №4:

"Люди просто не понимают, что происходит здесь [в больнице]. Пациентов много, в тяжёлом состоянии. Большинство из них не вакцинированы".

Галина Литовальцева, заведующая отделением неврологии Киевской городской больницы №4:

"Когда я прихожу в магазин и вижу там людей без масок, у меня перед глазами возникает картина происходящего здесь, в отделении интенсивной терапии, поэтому я - за карантинные ограничения".

Недоверие к вакцинам власти объясняют кампанией по дезинформации в интернете. На днях украинский президент призвал сограждан "отключить соцсети, включить мозг и привиться".

За время пандемии в стране коронавирусом заразились свыше трёх миллионов человек. Число смертей превысило 70 тысяч.