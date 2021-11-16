Под лозунгом "Сибирь — не помойка!" активисты "Гринпис" пытаются остановить отправку французских ядерных отходов в Россию. По их словам, с начала года уже вывезено 400 тонн, и ещё десятки контейнеров сейчас находятся в пути.

Контракт заключён с французской компанией Orano. Формально ввоз в Россию ядерных отходов запрещён. В "Росатоме" утверждают, что полученные из Франции материалы будут использованы как сырьё для переработки, обогащения и превращения в новые топливные элементы. По данным той же Orano, такое топливо может использовать почти каждый пятый реактор мира.

В "Гринписе" заявляют, что даже если это так, то от этого процесса всё равно останутся отходы — около половины первоначального объёма.

Экоактивисты воспользовались случаем и для критики французского руководства. Ранее президент республики Эммануэль Макрон заявил, что страна возобновит строительство АЭС — чтобы достичь целей углеродной нейтральности к середине века. В "Гринписе" уверены, что замена парниковых газов на радиоактивные отходы не поможет экологии.