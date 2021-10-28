Глава МАГАТЭ выступает за развитие ядерной энергетики

Еврокомиссия должна в этом году определить, является ли ядерная энергия зелёной и безопасной. После нашумевших радиоактивных утечек мнения в Евросоюзе разошлись. Такие страны, как Франция и Польша, выступают за строительство АЭС, а Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия постепенно их закрывают. Своё мнение об этом изложил Euronews директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси:

"Европа нуждается в ядерной энергии. Мы видим, что отношение к ней меняются. Люди признают, что наука и правильный выбор, а не идеология, должны преобладать, когда вы принимаете решения о том, какие источники энергии вам понадобятсяю Поэтому я не вижу конфликта".

В Бельгии вышел доклад, утверждающий, что ядерная энергетика пока не отвечает экологическим и этическим требованиям и угрожает здоровью людей. В нём говорится о проблеме захоронения или утилизации отработанного топлива и радиоактивных отходов, которую, возможно, не удастся нескольким поколениям. "Реальность сложна", написано в документе.

"При всем уважении к этому докладу, он содержит ряд элементов, заслуживающих отдельного анализа. Например, когда мы говорим о ядерных отходах, да, такие отходы - это реальность. Но с ядерными отходами обращаются адекватным образом. Никогда не было ни одной аварии, связанной с ядерными отходами".

Другая тема в поле зрения Рафаэля Гросси – это готовность Ирана вернуться к ядерным переговорам в Вене до конца месяца. Успел ли глава МАГАТЭ он поговорить с новым иранским президентом?

"К сожалению нет. Я бы сказал, пока нет. У нас не было возможности наладить этот очень необходимый политический диалог, потому что, помимо технических аспектов, связанных с инспекциями, должно быть взаимное доверие".

Директор Международного агентства по атомной энергии верит, что нужно и переговоры, и проверка исполнения соглашений:

"Я считаю, что дипломатия не может провалиться. Нужно лишь, чтобы были все необходимые элементы и своего рода modus vivendi. А для этого есть инспекторы".

Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорейшее возобновление инспекций иранских ядерных объектов.