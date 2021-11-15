Польские индейки спасут Рождество в ВеликобританииКомментарии
Польские индейки спасут Рождество в Великобритании.
После "брексита" многие иностранные рабочие были вынуждены покинуть страну, а пандемия замедлила развитие рынка.
Теперь британские производители индейки жалуются на нехватку рабочей силы, чтобы справиться с дополнительным спросом во время праздников.
Чтобы не оставить британцев на Рождество без традиционной индейки, на помощь приходят польские производители — один из них Indykpol.
По словам Михала Битнера, управляющего координатора Indykpol, польские производители мяса не успокоятся, пока не обеспечат британцев Рождественской индейкой:
"Мы готовы удовлетворить все потребности наших британских клиентов. Они могут спать спокойно. Единственное, что нам остается сделать, это пожелать им здоровья и счастливых праздников. С Рождеством!"