Польские индейки спасут Рождество в Великобритании.

После "брексита" многие иностранные рабочие были вынуждены покинуть страну, а пандемия замедлила развитие рынка.

Теперь британские производители индейки жалуются на нехватку рабочей силы, чтобы справиться с дополнительным спросом во время праздников.

Если говорить о проблеме с индейками в Великобритании, еще летом производители жаловались, что им не хватает людей, работающих на бойнях, не хватает мясников, чтобы убивать и разделывать птиц. Поэтому мы не будем производить столько индеек, сколько производили в прошлом представитель Британско-польской торговой палаты

Чтобы не оставить британцев на Рождество без традиционной индейки, на помощь приходят польские производители — один из них Indykpol.

Британский рынок очень важен, я думаю, для всего польского экспорта мяса птицы. За последние 10 лет экспорт на этот рынок вырос в четыре раза. Польская птица пользуется популярностью на британском рынке. В 2020 году мы экспортировали 46 процентов польского производства мяса птицы. Это 1,6 миллиона тонн или 2,7 миллиарда евро Эдита Лучинская коммерческий директор Indykpol

По словам Михала Битнера, управляющего координатора Indykpol, польские производители мяса не успокоятся, пока не обеспечат британцев Рождественской индейкой:

"Мы готовы удовлетворить все потребности наших британских клиентов. Они могут спать спокойно. Единственное, что нам остается сделать, это пожелать им здоровья и счастливых праздников. С Рождеством!"