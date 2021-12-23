В Европе планируют безопасное рождество

В Европе усиливают меры по сдерживанию распространения штамма омикрон к рождеству - периоду встреч и семейных застолий. В канун праздника о новых правилах объявили власти Северной Ирландии, Испании и Бельгии: там возвращают ношение масок на открытом воздухе, усиливают тестирование, закрывают клубы или ограничивают доступ в них.

Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии, призвал население к осторожности: "Мы можем праздновать вместе с близкими, но я напоминаю, что делать это нужно с максимальной осторожностью! Ограничьте количество людей за столом, не собирайтесь большими группами, сделайте домашний тест перед праздником, максимально проветривайте закрытые помещения".

Испания фиксирует самый высокий с начала пандемии прирост суточной заболеваемости - накануне в стране зарегистрировали 60 тысяч зараженных. "Важнейшей мерой на этом этапе пандемии становится ускорение вакцинации с акцентом на третью бустерную дозу, - заявил премьер-министр Педро Санчес. - Чтобы помочь в этом медработникам, мы формируем 150 мобильных групп из состава вооруженных сил".

Ужесточение антиковидных мер в канун Рождества вызвало новую волну протестов. Антиваксеры вышли на улицы Барселоны, скандируя лозунги о недопустимости вмешательства властей в частную жизнь.

Тем временем в США одобрен к применению новый препарат для лечения ковида. Лекарство группы Pfizer показано пациентам с подтвержденным коронавирусом, у которых врачи опасаются развития тяжелой формы болезни. В ходе клинических испытаний фармпроизводитель заявил, что паксловид на 90% сокращает риски госпитализаций или летальных исходов.