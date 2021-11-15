Сотни нелегальных мигрантов остаются на погранпереходе "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе. Беженцы фактически захватили здания КПП и в прорвали заграждение с белорусской стороны, но на польской их по-прежнему ждут вооружённые пограничники.

Сам пропускной пункт закрылся уже неделю назад, что повлияло, в том числе, на поток товаров и пассажиров. В Минске не устают подчёркивать, что Беларуси происходящее попросту невыгодно.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблемы с Европейским союзом — больше чем достаточно — и начинается эта толчея и уже стрельба на Государственной границе. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей Государственной границе".

В Варшаве и в Брюсселе, впрочем, уверены, что именно белорусское руководство стоит за затяжным миграционным кризисом. Слухи вокруг погранперехода ходят самые разные.

Валери Горья, Euronews:

"Из Беларуси приходит тревожная информация. Утром, например, я слышала, что белорусские солдаты предлагали мигрантам оружие, говоря им, якобы, прорываться через границу и не стесняться стрелять, если их остановят пограничники. С другой стороны, есть сообщения, что искатели убежища отказываются от такого и готовы сделать всё, чтобы избежать насилия".

В понедельник представители польских властей сообщили, что уже к середине следующего года построит 180-километровую стену — "антимигрантский забор" — на границе с Беларусью. Такой закон правительство одобрило на прошлой неделе.