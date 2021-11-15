Сотни нелегальных мигрантов из Египта добрались до юга Италии

В выходные более 600 нелегальных мигрантов добрались до южных берегов Италии. Волонтёры Красного Креста Италии с трудом справлялись с наплывом людей. которые высадились на берег в порту коммуны Рочелла-Йоника в Калабарии, всего около 550 молодых мужчин и подростков из Египта. Службы береговой охраны Италии обнаружили деревянное рыболовецкое судно в открытом море в непогоду и до рассвета перевозили людей в порт.

"За одну ночь прибыли 303 человека, и чуть ранее еще 250, большая часть из Египта, в том числе несовершеннолетние без сопровождения", — говорит Кончетта Джоффри из Красного Креста Италии.

Мигранты рассказали журналистам, что дошли пешком до Ливии, а затем из города Тобрук отправились в путь, заплатив деньги контрабандистам. По словам одного из них, каждый заплатил по 5000 евро.

Еще около сотни человек в воскресенье высадились на острове Лампедуза.

В среду службы береговой охраны спасли около 400 человек с рыболовного судна, севшего на мель неподалеку от сицилийского порта Поццалло. К середине ноября с начала года в страну по морю добрались почти 60 тысяч мигрантов, это в два раза больше, чем за тот же период прошло года.