Мьянма: новые обвинения Аун Сан Су Чжи

В Мьянме продолжаются выступления против военных. В понедельник на юге страны участники мотопробега потребовали освобождения своего лидера – Аун Сан Су Чжи. Она была задержана в день переворота, произошедшего 1 февраля. После этого она не появлялась на публике, но в понедельник по видеосвязи предстала перед судом, где ей и ещё двум арестованным, было предъявлено новое обвинение – в нарушении ограничений, связанных с пандемией.

Между тем противники переворота, сочтя агитацию в интернете небезопасной, вернулись к методам прежних лет и стали печатать свои материалы на бумаге. Говорит редактор одного из таких подпольных изданий – газеты «Молотов»:

– Даже если кого-то из нас арестуют, найдутся другие, и они продолжат выпускать нашу газету. Даже если кого-то из нас убьют, на место павшего встанет кто-то другой. Газета «Молотов» будет выходить до тех пор, пока революция не победит.

В ходе столкновений, начавшихся после переворота, здесь погибли уже более 700 человек. Задержаны около 3000 человек, среди них немало известных общественных деятелей и журналистов.