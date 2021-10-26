Гостеприимство по-судански

Военачальник и Председатель Переходного Военного Совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о местонахождении международно признанного премьер-министра страны Абдаллы Хамдука, который был арестован накануне в ходе военного переворота.

Фактический глава государства аль-Бурхан заявил, что гражданский премьер размещен у него дома: "Премьер-министр находился у себя дома, но мы опасались за его безопасность. Сейчас он в моем гостевом доме. Вчера вечером я его навестил, у него все в порядке. Он вернется к себе, как только закончится кризис и ему ничто не будет угрожать. Но пока он продолжает оставаться моим гостем".

В ночь на понедельник суданские военные арестовали премьер-министра и еще четырех членов временного правительства.

Аль-Бурхан не признает, что в Судане произошел переворот. В ООН и в ряде западных стран осудили произошедшее. Вашингтон заморозил финансовую помощь африканской республике, не прекращая при этом оказание гуманитарной помощи.

В Хартуме и других суданских городах митингующие требуют возвращения гражданского правительства.

Обновление: источники, близкие к военному руководству Судана, сообщают о том, что премьеру Хамдуку и его супруге разрешили вернуться домой.