Нидерланды стали первой страной Западной Европы, где вновь действует локдаун — во всяком случае частичный. С субботы бары, рестораны и супермаркеты обязаны закрываться в 8 вечера, а магазины, торгующие товарами не первой необходимости — и вовсе в 6. В то же время комендантский час в королевстве пока не вводят.

Говорят люди на улицах:

"Больше нельзя выпивать снаружи. Но хотя бы можно гулять ночью. Так что могло быть и хуже".

_"Чёрт знает что. Только что нам говорили, что мы снова можем делать что хотим — и тут опять ограничения, снова дистанция в полтора метра. Мне это очень не нравится".

_

"Я наделся, что ситуация будет лучше, что все эти меры сработают, что вакцинацию проведут быстрее и что она даст результаты. Тут правительство явно не справилось".

Новые меры буду действовать минимум три недели. В Нидерландах полностью привиты более 82% взрослых, тем не менее в стране зафиксировали более 16 тысяч новых случаев в сутки — это больше, чем антирекорд прошлого декабря.