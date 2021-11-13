Нидерланды: "Уходи, Черный Пит!"

В Нидерландах торжественно встретили Синтерклааса или Санта Клауса. Он пробудет в королевстве до 5 декабря, праздника Святого Николая. Величественному дедушке особенно рады дети, которые ждут от него подарков. Синтерклааса, по старинной традиции, сопровождают помощники - Черные Питы.

В последние годы звучат заявления, что Черный Пит - расистский образ, оскорбительный и дискриминационный. Так считают и демонстранты, собравшиеся в городе Бреда, в провинции Северный Брабант.

Джерри Афри, движение Kick Out Black Pete: "Мы добились того, что теперь в Нидерландах не могут отрицать существование проблемы расизма. В истории рабства и колониализма Нидерландам принадлежит огромная роль. И что мы видим сейчас? Черного Пита - наследие столь трагических времен".

В протестной акции приняли участие порядка ста демонстрантов. Полиция сообщила, что во время шествия были задержаны семь человек.