Австрия готова к "2П"

В Австрии в полночь на понедельник вступит в силу локдаун для всех невакцинированных граждан. Ранее планировались, что такая мера коснётся лишь нескольких регионов. Но правительство решило "дожать" тех. кто отказывается от прививки. Сейчас в Австрии около 65% взрослых вакцинированы полностью.

Александр Шалленберг, канцлер Австрии:

"С одной стороны, это происходит из-за значительно более заразного штамма "дельта", а с другой, к сожалению, из-за слишком низких темпов вакцинации в нашей стране. Заболеваемость среди привитых падает, а среди непривитых — постоянно растёт и сейчас в возрастной группе от 18 до 59 превышает 17 на тысячу".

Австрия будет жить по принципу "2П": посещать общественные места будет можно привитым и переболевшим. Отрицательный результат ПЦР-теста больше не является разрешением. Непривитым будет разрешено выходить из дома только на работу, к врачу, за продуктами первой необходимости и на краткие прогулки. Полицейские проверки уже начинаются, нарушителям грозит штраф в 90 евро.

Схожие меры вводятся и в Германии. В Берлине, тоже с понедельника, будет действовать то же самое правило "2П" для посещения ресторанов, супермаркетов, спортзалов и музеев. Правительство федеральной республики также не исключает, что по примеру Австрии введёт ограничения для непривитых на всей территории страны.