Болгария: выборов без сюрпризов не бывает

На парламентских выборах в Болгарии лидирует правоцентристская партия премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ - "Граждане за европейское развитие Болгарии". Но выборов без сюрпризов не бывает. Речь идет о партии "Есть такой народ" шоумена Слави Трифонова. Этой политической силе предсказывали успех. Но никто не ожидал, что она может вот так, плечом к плечу, идти с социалистами, уступая лишь ГЕРБу. После голосования, состоявшегося четвертого апреля Слави Трифонов обратился к избирателям через социальную сеть Facebook:

"Обычно после выборов все партии объявляют себя победителями. Но сегодня победители - вы! Перемены неизбежны".

За места в парламенте (их 240) боролись представители 22 партий и восьми коалиций. Помимо ГЕРБа, социалистов и партии "Есть такой народ" в законодательный орган проходят гражданская платформа "Встань. Мафия вон" и "Демократическая Болгария".

Христо Иванов, сопредседатель партии "Демократическая Болгария": "Хочу поблагодарить всех наших волонтеров, которые наблюдали за ходом голосования. Мы ожидаем честных выборов".

Мая Манолова, лидер гражданской платформы "Встань. Мафия вон": "Я проголосовала за избавление страны от мафии в правительстве и государственных финансах".

Дамиан Воденичаров, Euronews: Что касается Слави Трифонова, "его подход к избирательной кампании заметно отличался от конкурентов. Не было никаких рекламных щитов, плакатов, никакой рекламы. Ни один из членов партии не появился на теледебатах. Для общения с избирателями партия "Есть такой народ" использовала свой собственный телеканал и социальные сети. Вместо партийных встреч или теле-выступлений во время пандемии, Трифонов отвечал на вопросы сторонников в непринужденной обстановке".

Слави Трифонов, лидер партии "Есть такой народ": "Поскольку мы находимся в разгаре избирательной кампании, я отвечу на ваши вопросы. Мне не нужны посредники. Журналисты - это всего лишь ретрансляторы. Я знаю это по опыту, так как работаю в этой области много лет".

Свою избирательную кампанию партия "Есть такой народ" завершила концертом в пустом зале. Программа партии, заявляют аналитики, является несколько расплывчатой, но похоже, что с этой политической силой придется считаться.