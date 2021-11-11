Приговор россиянину вынес суд нью-йоркского района Бруклин. 41-летний Александр Жуков, известный в интернете под ником Nastra, получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества на сумму более 3,8 миллиона долларов.

"Называвший себя "королем обмана" Жуков украл более семи миллионов долларов США у рекламодателей, издателей, владельцев онлайн-платформ и других американских предпринимателей", - говорится в сообщении, опубликованном после оглашения приговора на сайте Министерства юстиции.

"Вынесенное судом решение дает сигнал киберпреступникам по всему миру, что наказания избежать не удастся". Бреон Пис федеральный прокурор США

"Сидя за клавиатурой в Болгарии и России, Жуков придумал и осуществил дерзкое многомиллионное мошенничество, жертвами которого стали тысячи компаний индустрии цифровой рекламы по всей территории США", - заявил федеральный прокурор США Бреон Пис.

Прокурор также отметил, что вынесенное судом решение дает сигнал киберпреступникам по всему миру, что наказания избежать не удастся.

По данным стороны обвинения, Жуков и еще семь фигурантов дела в период с 2014 по 2016 год создавали иллюзию того, что обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. В действительности же просмотры рекламы росли за счет ботов.

Жуков вину не признал и заявлял в ходе судебных заседаний, что не вводил клиентов в заблуждение. По его словам, он не скрывал, что просмотры рекламы осуществлялись за счет активности ботов, и лишь удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений.

В официальном сообщении на сайте американского минюста говорится, что "Жуков и его сообщники программировали ботов на загрузку реальных рекламных объявлений на пустые веб-страницы, имитировавшие реальные сайты более чем 6000 компаний, включая The New York Times, New York Post, New York Daily News, Newsday и Staten Island Advance". Отмечается, что пострадавшие в общей сложности заплатили более 7 миллионов долларов за рекламу, которая "никогда не просматривалась пользователями интернета и не отображалась на реальных веб-страницах".

Пострадавшие платили за показ рекламы, которая никогда не просматривалась пользователями интернета и не отображалась на реальных веб-страницах.

Жуков заработал почти 5 миллионов долларов, оставляя себе 75% доходов от этой схемы.

Россиянина задержали в 2018 году в болгарском городе Варна, где он проживал уже несколько лет, и через несколько месяцев экстрадировали в США. Обвинения в кибермошенничестве по этому делу предъявлены еще пятерым россиянам, а также двум гражданам Казахстана.