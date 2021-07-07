Парижский суд вынес обвинительный приговор по делу о травле в Интернете

Парижский суд вынес приговор по делу о травле в Интернете, которой за критику ислама подверглась французская школьница по имени Мила.

11 из 13 находившихся на скамье подсудимых молодых людей были признаны виновными в кибербуллинге, некоторые из них - в угрозах убийством. Они получили условные сроки от 4 до 6 месяцев. Также их обязали выплатить крупные штрафы.

Дело Милы вызвало бурные дебаты в стране о свободе слова, богохульстве и цензуре в Сети.

Мила, потерпевшая по делу о кибербуллинге:

"Чего я хочу, так это того, чтобы мы были едины, не сдавались, продолжали бороться. Хочу, чтобы люди, которые нас преследуют, лишают нас свободы слова, угрожают смертью или подталкивают к самоубийству, считались прокажёнными (чтобы с ними не общались), чтобы их блокировали в соцсетях. Я хочу, чтобы из жертв больше никогда не делали виновных".

Год назад 16-летняя старшеклассница опубликовала в Instagram видео, в котором раскритиковала ислам и назвала его "религией ненависти". В ответ подросток получила около ста тысяч сообщений с оскорблениями и угрозами расправы. Из-за травли девушка ушла из школы. Вместе с семьёй она находится под защитой полиции.

В поддержку Милы высказались многие общественные деятели и политики, в том числе - президент страны Эммануэль Макрон.