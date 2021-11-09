Европа: сезон болезней

Власти Дании могут в ближайшее время вернуть часть санитарных ограничений: в стране регистрируется до 2000 заболевших в сутки, тогда как в сентябре показатель был в 10 раз ниже. Вопрос о введении ковид-пропусков в общественных местах рассмотрит сегодня датский парламент.

Премьер-министр Дании Метте Фредерикс уточнила: "Органы здравоохранения ждут роста инфекционных болезней, включая грипп и сезонные вирусы. Все это означает увеличение нагрузки на врачей и больницы. По оценкам Национального совета здравоохранения, ситуация с загруженностью госпиталей может оказаться более сложной, чем в предыдущие волны распространения коронавируса".

В Швейцарии тем временем стартовала кампания, призванная убедить сомневающихся решиться на вакцинацию, она продлится до 14 ноября. Сегодня в стране от коронавируса полностью привиты 61% жителей, что ниже среднеевропейского показателя.

В России завершена федеральная нерабочая неделя, которая ставила целью замедлить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на систему здравоохранения. Правда, некоторые регионы решились продлить каникулы. В Москве сообщается об ужесточении контроля за масочным режимом.

А во Франции ждут обращения к нации президента Макрона, тема та же - рост заболеваемости ковидом и всплеск госпитализаций, самый значительный с августа. Глава государства будет говорить о мерах предосторожности и важности вакцинации - для тех, кто еще не привит.