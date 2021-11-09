Европейский туризм: восстановления ждать три года

Несмотря на заметный рост оборотов туристического сектора, докоронавирусного уровня удастся достичь не раньше, чем к 2024 году: такие выводы содержатся в докладе Европейской комиссии по туризму.

Рост числа международных авиарейсов сильно ускорился летом, благодаря программам вакцинации государства решили снять многие ограничения.

По данным организации, до конца этого года число туристов, прибывающих в Европу, будет в среднем на 60% меньше, чем в 2019-м. В то же время Греция открылась для гостей самой первой, ещё в начале года решительно взяла курс на восстановление туризма, и в результате её прогноз — снижение лишь на 19%. Напротив, в Чехии, где власти долгое время поддерживали суровые ограничения, потери по сравнению с 2019-м составили 94%.

Турсектор не устаёт подчёркивать важность вакцинации и соответствующих разрешительных шагов властей. При этом невысокие темпы иммунизации в Восточной Европе и многих других регионах мира могут сильно замедлить восстановление отрасли.