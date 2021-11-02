В Лондоне представители туриндустрии обсуждают, как выжить отрасли

Крупнейшая международная выставка The World Travel Market открылась в британской столице. Здесь собрались профессионалы, представители туристической индустрии. Форум посвящен выживанию сектора, пострадавшего из-за кризиса в области здравоохранения.

Саймон Пресс, директор WTM London & Travel Forward: "Участники выставки занимаются туристическим бизнесом и предоставляют потребителям возможность открыть для себя те замечательные места, которые они видели по телевидению, в Zoom, или в социальных сетях в течение последних 19 месяцев. Поэтому наша задача - восстановить доверие потребителей к отрасли".

Минувшим летом ряд стран на фоне успешной кампании по вакцинации населения ослабили ограничения на поездки. Однако по последним данным, в июле этого года число выезжающих за границу туристов упало на 67% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. К проблемам, связанным с пандемией, прибавляются и другие. Речь идет о последствиях изменения климата.

Нилен Ванкадасми, Управление по развитию туризма на острове Маврикий: "Наше правительство обязалось сделать Маврикий островом, свободным от пластика. Кроме того, мы намерены увеличить объем возобновляемой энергии до 60% к 2030 году. Вот это, как я считаю, главные послания миру с Маврикия. Что касается непосредственно туризма, мы мы уже можем предложить гостям углеродно-нейтральные отели ".

Выставка в Лондоне совпала по времени с проходящей в Глазго 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Василис Кикилиас, министр туризма Греции: "Путешественники идут в ногу со временем и для многих вопрос, касающийся вредных выбросов очень важен. Так что, наряду с безопасностью и надежностью путешествий, углеродная нейтральность будет главным приоритетом для туристов как в этом, так и последующих сезонах".

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на индустрию путешествий и обернулась для нее огромными потерями. Несмотря на трудности, туристическая отрасль жива и постепенно восстанавливается. Но она уже никогда не будет такой, как прежде.