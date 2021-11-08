"Локдаун для непривитых" вводят в Австрии. Попасть в общественные заведения теперь могут только привитые и переболевшие. Отрицательный результат ПЦР-теста больше не является законным пропуском.

Без сертификата теперь в ряде случаев даже нельзя передвигаться: полиция разворачивает водителей без ковид-документов.

"Честно, я просто зол! Дожить до 80 лет, чтобы со мной так поступали!", — говорит пожилой водитель без сертификата.

В Австрии один из самых низких в ЕС уровней вакцинации — 63% по официальным данным. В субботу в стране зафиксирован антирекорд — почти 10 тысяч новых случаев за сутки.

Нам необходимо поднять уровень вакцинации. Именно поэтому нам необходимо держать невакцинированных на коротком поводке Александр Шалленберг канцлер Австрии

Меры коснутся не только австрийцев, но и туристов, прибывающих в страну и надеявшихся наконец-то провести нормальный горнолыжный сезон. Не одобренные в ЕС вакцины не принимаются. Таким людям австрийские власти советуют стать тест на антитела и, при их достаточном количестве, привиться одной дозой "Файзера" или "Модерны".

Новые меры не касаются лишь тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам и детей до 15 лет. Пока в Вене обещают, что ограничения будут временными.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"По заявлениям австрийского правительства, так называемый "локдаун для невакцинированных" продлится по меньшей мере до нового года".