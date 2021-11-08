На "Спутнике" в США не улетишь

США открывают двери привитым иностранцам, но пока не всем. Например, многим венграм въезд в Америку по-прежнему закрыт: свыше миллиона граждан Венгрии вакцинированы российским "Спутником", который пока не признан ни Всемирной организацией здравоохранения, ни американскими санитарными ведомствами. Венгрия первой в Европе одобрила и закупила российский препарат, на сегодня "Спутником" там привиты около миллиона граждан.

Глава венгерской туристической ассоциации Юдит Молнар надеется избежать "прививочной дискриминации" для своих клиентов: "Очевидно, что путешественники, которые привились "Спутником", недовольны, так как сегодня они не могут свободно въезжать в Америку. Они надеются, что ситуация скоро изменится и что США признают вакцину "Спутник".

Российский "Спутник" - векторная двухкомпонентная вакцина - стала первой официально зарегистрированной в мире, сегодня она утверждена к применению в 70 странах. Привитые российской вакциной венгры не жалеют о своем выборе: "Спутник" пришел к ним раньше зарубежных аналогов.

"Я сделал выбор в пользу "Спутника", потому что хотел вакцинироваться как можно скорее, ведь люди тогда массово умирали - говорит Акош Иштван Шипош. - Тогда я не знал, что не смогу из-за этого путешествовать".

Применяющие "Спутник" страны ждут решения ВОЗ: там стартовала финальная стадия экспертизы российского препарата.