Европейцы скупают авиабилеты в США

Полтора года эта пара из Бельгии ждала встречи c детьми и внуками, проживающими в США. С родными их разделял не только океан, но и пандемия. В самом её начале Вашингтон запретил европейцам въезд в страну. Наконец, границы открыты.

"18 месяцев не видеть своих детей - это слишком долго", - сетует женщина.

Как только власти Соединённых Штатов объявили о намерении снять ограничения для привитых иностранцев супруги сразу забронировали билеты до Нью-Йорка. Они вылетели первым же рейсом Брюссельских авиалиний.

"Мы очень счастливы, невероятно, тому что вновь увидим их всех. Сегодня день рождения у моего мужа, а завтра - у нашего внука", - делится радостью наша собеседница.

"Это будет очень эмоциональный момент. Мы с пониманием относимся к ситуации, к правилам. И теперь очень рады возможности поехать к родным", - говорит супруг.

На протяжении последних 20 месяцев въезд в США был разрешён только при крайней необходимости. От таких ограничений серьёзно пострадал и бизнес.

"Мероприятия отменяли, мы не могли проводить встречи с партнёрами, клиентами, пока границы были на замке", - поясняет этот пассажир.

Вздох облегчения для путешественников и авиакомпаний, в том числе - для национального бельгийского перевозчика Brussels Airlines. Там заявили, что спрос на трансатлантические рейсы резко вырос.

Мааике Андриес, представитель Brussels Airlines:

"После того, как было объявлено об отмене ограничений на поездки для граждан ЕС, количество бронирований увеличилось на 180% - это за за первые 24 часа. С тех пор спрос по-прежнему на высоком уровне, люди очень активно скупают билеты на Рождество и Новый год”.

Пассажирам, направляющимся в США, необходимо предъявить сертификат о вакцинации препаратом, одобренным местным регулятором и ВОЗ, а также отрицательный тест на Covid-19.

В связи с тем, что Европу накрыла очередная волна пандемии, вероятность повторного закрытия границ не исключается.