Аукцион памяти Уайнхаус

Для поклонников она осталась живой - в музыке и личных вещах; в минувшие выходные на аукционе в Беверли - Хилз были проданы платья, аксессуары, пластинки и даже детские игрушки британской соул- певицы Эми Уайнхаус. Как сообщили устроители мероприятия, аукциона хотела семья Эми в надежде через вещи певицы сохранить ее связь с поклонниками.

Мартин Нолан, директор аукциона Julien's Auctions, рассказал: "Цены, которые мы получили за вещи Эми Уайнхаус, сопоставимы с ценами, которые были озвучены на предыдущих аукционах, например, на распродаже вещей Мэрилин Монро. Ведь Эми - такая же глобально значимая личность, как и Монро. Обе ушли молодыми. Думаю, что люди цепляются за возможность сохранить память, им хочется обладать чем-то из наследия Эми".

Черное платье с бамбуковым принтом, которое Эми надела на свой последний концерт в Белграде в 2011 году, ушло за 243 тысячи долларов. Через месяц после этого выступления молодая женщина, страдавшая зависимостям, умерла от отравления алкоголем в своем лондонском доме.