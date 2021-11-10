Королевские браслеты ушли с молотка

Два браслета с бриллиантами, принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте, проданы на аукционе в Женеве за без малого и 7,5 миллионов швейцарских франков, эта цена вдвое выше расчетной. По данным историков, Мария Анутанетта, супруга короля Людовика XVI, передала браслеты доверенному лицу перед тем, как отправиться на казнь. Браслеты принадлежали потомкам королевской семьи больше 200 лет, что подогрело интерес коллекционеров со всего мира.