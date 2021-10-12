Вещи Эми Уайнхауз уйдут с молотка

Платья, сумочки, украшения и очки... Около 800 личных вещей, принадлежавших британской певице Эми Уайнхаус, выставят на аукционе в Беверли-Хиллз. По словам организаторов аукциона, семья Уайнхаус хотела, что бы у поклонников певицы была возможность что-то приобрести. Стартовая цена для ремней, духов и обуви от 50 до 100 долларов.

Мартин Нолан, исполнительный директор Julien's Auctions: "В коллекции есть концертное платье, которое певица надевала для своего выступления в Белграде в 2011 году, во время летнего тура, незадолго до ее смерти. Так что это, по сути, последний наряд, в котором она выступала на публике. Это знаковое платье".

Аукцион состоится 6 и 7 ноября. Часть выручки будет направлена в Фонд Эми Уайнхаус, созданный родителями после смерти дочери. Организация помогает молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, прежде всего тем, кто страдает от алкоголизма и наркомании.

Уайнхауз была признана критиками одной из ведущих исполнительниц 2000-х годов, она умерла в возрасте 27 лет от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.