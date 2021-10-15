В Тбилиси поддержали Саакашвили

Десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, требуя освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик в тюрьме: власти арестовали его в начале октября, когда Саакашвили прилетел на родину из-за границы, где жил многие годы. Митинг был организован оппозиционной партией Саакашвили "Единое национальное движение". Ее лидер Ника Мелия пояснил: "Дело не только в том, чтобы спасти Михаила Саакашвили как президента. Прежде всего, мы должны спасти наше будущее. Мы не хотим, чтобы в Грузии был режим Лукашенко. Мы не хотим быть государством, где до демократии очень далеко".

Экс-президент приурочил свое возвращение к местным выборам, по итогам которых его партия заняла второе место. В следующем туре кандидаты от "Единого национального движения" поборются за кресла мэров в 20 муниципалитетах, включая Тбилиси.

Грузинские власти заявили, что Саакашвили дестабилизирует ситуацию, напомнив, что политик был осужден по двум уголовным делам. Бывший президент говорит, что его обвинения сфабрикованы, в тюрьме он объявил голодовку.