Неожиданности второго дня "Большого шлема" в Баку

Второй день "Большого шлема" по дзюдо, проходящего на арене Гейдара Алиева в Баку, принёс немало неожиданностей. Человеком дня, по мнению Euronews, стал турецкий дзюдоист Ведат Албайрак.

Его отличная форма на пути к финалу бросалась в глаза, а фирменным стилем стали мощные броски и блестящая работа на земле. В финальном бою Албайрак сошёлся с хорватом Домиником Друзетой, быстро получив иппон, а с ним и золото первенства в весовой категории до 81 кг. Медаль победителю вручил член Зала славы Международной федерации, двукратный паралимпийский чемпион и вице-президент Паралимпийского комитета Азербайджана Ильхам Закиев.

"Я чувствую себя очень счастливым: это мои первые соревнования после Олимпийских игр. Я хотел завоевать здесь несколько медалей и рад, что золото у меня уже есть", - заявил чемпион.

Женщиной дня, по мнению Euronews, стала британка Люси Реншолл. Завоевав серебро на парижском турнире Большого шлема в прошлом месяце, в Баку она снова вышла в финал, где встретилась с монгольской спорстменкой Болд Ганхаич. Хорошо отработанная техника на земле позволила британке удержать соперницу и получить иппон. Медаль ей вручил министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

"Я была уверена, что справлюсь с давлением, - рассказала после поединка Реншолл, - дома я тренируюсь очень усердно, как и все мы в британской команде. Тренер Джейми Джонсон заставляет меня двигаться вперёд каждый день, мотивация здесь очень важна. Так что теперь я буду стремиться к следующей награде".

Махмадбек Махмадбеков одержал победу в весовой категории до 73 кг. Это был его день: российский дзюдоист одолел любимца публики азербайджанца Хидаята Гейдарова и не смог сдержать эмоций...

В финале он встретился с японцем Кеной Оёси, которого победил, сделав ставку на тактику ведения боя. Золотую медаль ему вручил гость Международной федерации дзюдо, глава Федерации спортивного рукопашного боя Санкт-Петербурга Андрей Холоднов.

В категории до 70 кг великолепный бросок через плечо принес молодой дзюдоистке из Японии Утане Тераде убедительный иппон. По мнению специалистов, этот мастер-класс в очередной раз продемонстрировал доминирование японской команды в данной весовой категории. Золотую медаль Утане Тераде вручил гость Междунроной федерации Корнель Варвара.

Событием дня для многочисленных азербайджанских болельщиков стала не только бронзовая медаль призера чемпионатов Европы и мира Хидаята Гейдарова, но и поединок за бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг между членами национальной сборной Эльджаном Гаджиевым и Хасилом Джафаровым - прекрасный пример спортивного мастерства хозяев под занавес второго дня соревнований в Баку.