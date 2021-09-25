Гран-при по дзюдо в Загребе: "серебро" Абдулжалилова

В Загребе стартовал первый турнир по дзюдо после Олимпийских игр в Токио, который ознаменовал собой начало новой эпохи в мире дзюдо. Соревнования открыли премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент международной федерации дзюдо Мариус Визер и директор образовательных программ международной федерации дзюдо Сандра Чорак.

Мариус Визер вручил первое золото Гран-при новой эпохи победительнице в самом легком весе среди женщин француженке Бландин Понт.

Турнир в Загребе стал отличной возможностью для самых молодых спортсменов проявить себя, однако в категории до 66 кг победу праздновал опытный дзюдоист. На пути к финалу Денис Виеру неоднократно применил свой любимый приём тай-отоши. В решающем поединке его ждала встреча с россиянином Абдулой Абдулжалиловым. В этом бою Виеру продемонстрировал прекрасное владение различными техниками, а в итоге выполнил удержание и удостоился золотой награды. Абдулжалилову досталось серебряная медаль, а его товарищу по команде Араму Григоряну - "бронза".

Я мастер тай-отоши, мои ноги очень лёгкие и быстрые. Эта техника для меня самая важная, мне нравится выполнять этот приём. Денис Виеру Победитель в весе до 66 кг

Вторую золотую медаль в копилку сборной Франции положила Присцилла Ньето. Бронзовая медалистка олимпиады в Лондоне почти два года не выступала на турнирах мирового тура и сразу поднялась на верхнюю ступень подиума в весе до 57 кг. Победу в финальном матче Ньето принес мощный бросок через грудь - ура-наге.

Мы спросили Присциллу Ньето, каково это - вернуться к соревнованиям после такого долгого перерыва.

Прошло невероятно много времени, и я поняла, как люблю спорт. Я очень рада своему возвращению. Присцилла Ньето победительница в весе до 57 кг

В самой лёгкой весовой категории среди мужчин не было равных британцу Сэму Холлу. В решающем поединке против итальянца Анжело Пантано Холл применил удушающий приём и завоевал первую медаль Гран-при в своей карьере - и сразу золотую.

Астрид Ньето дошла до финала в весе до 52 кг и была готова заработать для команды Франции ещё одну золотую награду, однако у Амбер Риюл были свои планы. Бельгийской дзюдоистке удалось выполнить приём санкаку-гатаме и подняться на верхнюю ступень пьедестала в Загребе.

Юная хорватская спортсменка Анна Виктория Пулиз отлично выступила на домашнем турнире и удостоилась бронзовой награды в весе до 52 кг.

Все участники Гран-при в Загребе продемонстрировали невероятное мастерство. Среди самых зрелищных побед дня - приём ката-гурума в исполнении Анжело Пантано и мощный бросок, которым Абдула Абдулжалилов уложил соперника на татами.