Бавария: нападение с ножом в поезде, есть раненые

Бавария: нападение с ножом в поезде, есть раненыеКомментарии
По меньшей мере три человека получили ранения в результате нападения с ножом на скоростном поезде между баварскими городами Регенсбург и Нюрнберг.
Нападавший задержан, причины его поступка выясняются. Состав блокирован на вокзале Зойберсдорфа, около 200 пассажиров сняты с поезда. Жизнь пострадавших вне опасности.
Представитель немецкой железнодорожной сети подтвердил, что станция в Зойберсдорфе закрыта примерно с 9 часов утра, и что движение поездов между Регенсбургом и Нюрнбергом приостановлено.
Не исключено, что у нападавшего имеются психологические проблемы, по данным очевидцев, он вел себя неадекватно.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.
В июне подобная трагедия разыгралась в баварском Вюрцбурге, где жертвами вооруженного ножом сомалийца стали три человека.