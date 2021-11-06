Бавария: нападение с ножом в поезде, есть раненые

По меньшей мере три человека получили ранения в результате нападения с ножом на скоростном поезде между баварскими городами Регенсбург и Нюрнберг.

Нападавший задержан, причины его поступка выясняются. Состав блокирован на вокзале Зойберсдорфа, около 200 пассажиров сняты с поезда. Жизнь пострадавших вне опасности.

Представитель немецкой железнодорожной сети подтвердил, что станция в Зойберсдорфе закрыта примерно с 9 часов утра, и что движение поездов между Регенсбургом и Нюрнбергом приостановлено.

Не исключено, что у нападавшего имеются психологические проблемы, по данным очевидцев, он вел себя неадекватно.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

В июне подобная трагедия разыгралась в баварском Вюрцбурге, где жертвами вооруженного ножом сомалийца стали три человека.