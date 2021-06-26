Нападение в Вюрцбурге: мотивы преступника

Немецкая полиция расследует обстоятельства нападения в баварском Вюрцбурге, в результате которого погибли три человека. Ещё пять - ранены. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Что заставило 24-летнего сомалийца взяться за нож и наброситься на прохожих в центре города? Одна из версий - психическое расстройство. Есть данные о том, что мужчина неоднократно проходил лечение в психиатрической клинике.

Ханс-Йохен Шрепфер, адвокат подозреваемого:

"Обстоятельства преступления ещё предстоит уточнить. Для защиты очень важно установить мотивы подозреваемого. Я предполагаю, что это был спонтанный акт психически неуравновешенного человека. Поэтому рассуждать об исламистском следе, я думаю, преждевременно".

Известно, что подозреваемый прибыл в Германию в 2015 году. Имел статус просителя убежища. В поле зрения полиции попал в связи со склонностью к насилию, но в экстремистских списках не фигурировал. Газета "Бильд" сообщает, что в мусорном баке на территории приюта для бездомных, где жил мужчина, нашли исламистские материалы.

Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии:

"Инцидент в Вюрцбурге - нечто немыслимое. Мы шокированы и скорбим вместе с родственниками жертв. Мы боимся, надеемся, молимся за пострадавших и их семьи. В это очень трудное время все баварцы сплотились, весь народ"

О возможной радикализации говорит и то, что некоторые очевидцы якобы слышали, как злоумышленник во время нападения кричал "Аллах акбар".

То, что он склонен к насилию, знали в полиции. По информации Associated Press, в январе сомалиец учинил ссору с персоналом и соседями приюта, размахивал кухонным ножом. Было начало расследование. Мужчину ненадолго поместили в психбольницу.

Так или иначе, официальные лица подчёркивают, что одна версия другую не исключает.

Не так давно в Вюрцбурге случался похожий инцидент. В 2016 году 17-летний афганский беженец напал на пассажиров поезда с топором, ранив шесть человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.