Напавшим с ножом в Осло оказался чеченец

Норвежский полицейский получил легкие ранения при попытке задержать напавшего с ножом на прохожих в центре Осло.

Прибывший на место патруль был вынужден применить оружие, злоумышленник был ранен и позднее скончался в больнице.

Власти рассматривают версию о теракте, но не считают ее приоритетной, хотя свидетели уверяют, что мужчина выкрикивал фразу "Аллаху Акбар, я убью тебя".

По данным норвежского издания TG, нападавшим оказался 30-летний россиянин чеченского происхождения, ранее приговоренный судом к принудительной психиатрической помощи за аналогичное нападение в 2019 году.