В Колумбии задержали россиянина, обвиняемого в связях с ИГ

Полиция Колумбии задержала в аэропорту Боготы россиянина, предположительно связанного с террористической организацией "Исламское государство". Речь идет о человеке по имени Владимир Таранец, известном по прозвищу Али-Али.

Российские власти считают, что он на стороне запрещенной в РФ группировки участвовал в боевых действиях на территории Сирии. Его объявили в международный розыск в 2013-м году.

"Согласно информации Национального центрального бюро Интерпола в Москве, этот человек, который был вооружен и опасен, покинул Россию, проехал через Сирию и Турцию с целью формирования террористических организаций", — заявил глава полиции Колумбии Хорхе Варгас.

Задержанный прилетел в Колумбию из Турции и направлялся в Гватемалу. Полиция страны начала процесс его экстрадиции в Россию.