В Белграде определятся чемпионы AIBA-2021

26 захватывающих поединков состоялись на полуфинальной стадии Чемпионата мира по боксу среди любителей (AIBA), проходящего в Белграде. В ближайшие сутки в финальных схватках определятся победители первенства в тринадцати весовых категориях.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв лично руководит соревнованиями. Их девиз - "Честный шанс, честный бой". Залог справедливого судейства, убеждены в ассоциации, это пересмотренный процесс назначения рефери и судей. В разработке новой логистики помогали и независимые эксперты.

На кону чемпионата в сербской столице не только золотые медали, пояса и престижные титулы. Это ещё и огромные призовые деньги: победитель получит 100 000 долларов США, за второе место полагается 50 тысяч, бронзовым призерам - по 25 тысяч.

Кубинская звезда Хулио Ла Крус может завоевать в Белграде пятую золотую медаль мирового первенства и занять второе место в списке самых титулованных спортсменов турнира. Свой первый чемпионат мира под эгидой Международной ассоциации он выиграл в 2011 году и до сих пор находится в олимпийской форме. До рекорда Ла Крусу остаётся всего один шаг: в финале он встретится с 23-летним итальянским боксером Азизом Аббесом Мухидином.

Софиан Умиха из Франции надеется повторить успех 2017 года, когда он завоевал золотую медаль в Гамбурге. Два года назад он не смог дойти до полуфинала в Екатеринбурге и сегодня его отделяет от цели всего одна победа. Его следующий соперник по финальному поединку - Абдулмалик Халоков из Узбекистана.

Сэвон Окадзава из Японии поразил многих на турнире в Белграде: на пути к золоту он расправился с Аблайханом Жусуповым из Казахстана. В решающем поединке ему предстоит встретиться с Омари Джонсом из США. В финале на ринг выйдет еще одни японский боксер - Томоя Цубои.

Лучший командный результат в Белграде пока у американской сборной. Эксперты отмечают, что окупилась упорная работа спортсменов. В списке финалистов 4 представителя США. Столько же претендентов на золотую медаль у Казахстана. Сборная этой страны показала себя с лучшей стороны, считают организаторы, подтвердив статус сильной боксерской державы. И это несмотря на обновленный состав команды, в которой много молодых талантов. Очевидно. что главное соперничество развернется между американской и казахской сборными.

Новинка первенства: участие в нём команды Fair Chance Team. Таким образом организаторы дали возможность выступить тем, кто по разным причинам не смог представлять свою страну. Боевой дух спортсменов в течение соревнований поддерживают послы AIBA Рой Джонс-младший, Роберто Каммарелле, Зейна Нассар, Милош Бикович и Саид Тагмауи.

С результатами финалов Чемпионата мира по боксу среди любителей можно познакомиться в эфире Euronews и на нашем сайте.